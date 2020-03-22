COVID-19 в КР. В с.Бостон Сузакского района дезинфицируют улицы

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) КР начало мероприятия по дезинфекции внутренних улиц села Бостон айыльного аймака Кызыл-Туу, Сузакского района Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) КР начало мероприятия по дезинфекции внутренних улиц села Бостон айыльного аймака Кызыл-Туу, Сузакского района Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В Кыргызстане с 22 марта введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
В данное время официально известно о 14 подтвержденных случаях заражения в КР. Первые три случая были зарегистрированы в Сузакском районе.
Источник: Кабар
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