COVID-19 в КР. В с.Бостон Сузакского района дезинфицируют улицы

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) КР начало мероприятия по дезинфекции внутренних улиц села Бостон айыльного аймака Кызыл-Туу, Сузакского района Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) КР начало мероприятия по дезинфекции внутренних улиц села Бостон айыльного аймака Кызыл-Туу, Сузакского района Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В Кыргызстане с 22 марта введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

В данное время официально известно о 14 подтвержденных случаях заражения в КР. Первые три случая были зарегистрированы в Сузакском районе.

Источник: Кабар