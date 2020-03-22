В Кыргызстане выявлено еще 2 новых случая заражения коронавирусом

В Кыргызстане выявлено еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Кыргызстане выявлено еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
«Один человек был в обсервационном центре аэропорта «Манас», расположенного на бывшей базе «Ганси», и прибыл из Франции, второй человек - из изолированных в гостинице «Ак-Кеме» в г.Бишкек, вернувшийся из малого хаджа. Все случаи заражения COVID-19 – завозные», - говорится в сообщении.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом по стране достигло 14.
Один - в Баткенском районе, 8 – в Сузакском районе Джалал-Абадской области и трое в Ноокатском районе Ошской области.
Источник: Кабар
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