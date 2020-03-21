Си Цзиньпин поздравил Жээнбекова и народ Кыргызстана с Ноорузом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и народ КР с праздником Нооруз.
«Прошедший 2019 год является урожайным годом для кыргызско-китайских отношений. Мы с Вами два раза проводили встречи, достигли договоренностей по широким спектрам вопросов по углублению двусторонних отношений и совместному строительству инициативы „Один пояс и один путь“. В настоящее время Кыргызстан и Китай твердо поддерживают друг друга и придерживаются тесной координации в борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, что в полной мере свидетельствует о высоком уровне кыргызско-китайских отношений. Я высоко оцениваю это», — говорится в поздравлении председателя КНР.
Си Цзиньпин выразил готовность прилагать совместные усилия для непрерывного продвижения кыргызско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства на новый уровень и на благо двух стран и народов.
Источник: Кабар
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