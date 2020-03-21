Нурсултан Назарбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз.

«Примите мои искренние поздравления в связи с светлым праздником Наурыз. Пусть Наурыз, являющийся символом согласия и благополучия, принесет нашим братским народам добра и благосостояния. Убежден, что отношения между Кыргызстаном и Казахстаном, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве и впредь будут развиваться как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — отмечается в поздравлении Первого Президента Ка захстана.

Нурсултан Назарбаев пожелал Сооронбаю Жээнбекову успехов на ответственном посту, а братскому народу Кыргызстана — мира и процветания.

Источник: Кабар