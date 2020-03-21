Что будет с выпускными экзаменами и ОРТ? Ответ Минобраза

“Своевременное проведение выпускных экзаменов и ОРТ для нас в приоритете”, – заявил в ходе брифинга заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

“Своевременное проведение выпускных экзаменов и ОРТ для нас в приоритете”, – заявил в ходе брифинга заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров. По его словам, ведомство ищет альтернативный метод для решения данного вопроса, вне зависимости от ситуации по коронавирусу.

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Совет безопасности рекомендовал премьер-министру КР с 22 марта ввести на территории всей республики режим чрезвычайной ситуации.

Источник: reporter.kg