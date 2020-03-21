Что будет с выпускными экзаменами и ОРТ? Ответ Минобраза

“Своевременное проведение выпускных экзаменов и ОРТ для нас в приоритете”, – заявил в ходе брифинга заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.
“Своевременное проведение выпускных экзаменов и ОРТ для нас в приоритете”, – заявил в ходе брифинга заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров. По его словам, ведомство ищет альтернативный метод для решения данного вопроса, вне зависимости от ситуации по коронавирусу.
Напомним, что на сегодня в Кыргызстане выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Совет безопасности рекомендовал премьер-министру КР с 22 марта ввести на территории всей республики режим чрезвычайной ситуации.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!