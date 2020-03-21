Рассказ кыргызстанки Жумагуль о мерах китайских властей в период вспышки COVID-19. Вы не останетесь прежними, прочитав его

Увиденным и пережитым за весь период вспышки, борьбы и первыми победами над коронавирусом в Китае с МИД КР поделилась наша соотечественница Жумагуль, которая проживает и работает в Урумчи (СУАР КНР) более 10 лет.

Увиденным и пережитым за весь период вспышки, борьбы и первыми победами над коронавирусом в Китае с МИД КР поделилась наша соотечественница Жумагуль, которая проживает и работает в Урумчи (СУАР КНР) более 10 лет. Во время эпидемии вируса она также находилась в этом городе. Она говорит, что после того как она узнала по новостям, что и в Кыргызстане диагностированы ее соотечественники, у нее на сердце стало очень тяжело – она надеялась, что этот коварный вирус обойдет ее страну стороной.

«Но раз уж коснулось и моей родины, то я хотела бы поделиться тем, какие меры принимались в Китае, в частности в Урумчи, во время эпидемии, и как реагировало на все это население», — начала свой рассказ Жумагуль. Редакция Elgezit.kg приводит его полностью.

Микрорайон, где я живу – это кампус с тремя главными воротами, около 20 домами с 5-6 подъездами в каждом. Во время эпидемии оставили одни ворота, остальные два закрыли. И запретили всем абсолютно покидать территорию кампуса и заезжать. У ворот 24 часа стоит охрана, плюс дежурят сотрудники квартальной администрации (по-нашему — домком). За каждым домом закреплено по одному сотруднику домкома. Больше всего меня удивило, что из жителей кампуса ни один человек не был против этих мер — все сидели дома, даже дети и пожилые люди (в Китае это самый активный слой населения). На улицу выходили только для того, чтобы вынести мусор или купить продукты. Из одной семьи разрешено выходить только одному человеку. Все в масках. Выходишь на улицу, и такое чувство, что все уехали, и остались только 5-6 жителей, да дворовые собаки.

Соседи напротив — очень активные люди, до начала карантина отец и сын уехали в другую провинцию. И когда уже должны были вернуться, уже вовсю гремел карантин. И их мама, хотя никто ее и не заставлял, попросила разрешения у домкома, чтобы они вернулись домой. Через некоторое время, соседка пишет нам: «Наш папа и сын вернулись домой, и мы сейчас на карантине. Просим к нам не стучаться и не контактировать с нами». И у них на дверях висит табличка: «приехали из другой провинции, мы на карантине». И продукты им доставляли сотрудники домкома, и они же им выносили мусор. То есть люди осознанно, самоизолируются. И на что еще нужно обратить внимание, это то, что карантин также действует и на маму, хотя она все время была в Урумчи.

Как подруга съездила в больницу (рассказ от нее)

Так как я в положении, мне нужно было ехать в больницу для очередного обследования. За день до назначенного дня со всеми документами и анализами мы пошли к домкому, и у них получили разрешение на выезд. По приезду в больницу нас не впустили даже во двор, сообщив, что запись окончена. Ранее в родильном отделении было три врача, и каждый в первой половине дня принимал по 50 человек, если не больше. А теперь каждый день дежурит только один врач, и принимает только 20 человек. На следующий день на въезде у нас измерили температуру люди в масках и защитной одежде, записали все наши данные. Потом зашли в здание больницы, там то же самое. Поднимаемся на второй этаж, там опять измеряют температуру, то есть третий раз за 15 минут. В больнице людей очень мало, оказывается работает только родильное отделение и отделение скорой помощи, остальное все закрыли на карантин! И что еще интересно, у лифта положили зубочистки, чтобы ими нажимали на кнопки лифта, и там же маленькие одноразовые стаканы, чтобы бросать туда использованные зубочистки. А пациенты все сидят в масках и одноразовых перчатках. А пока мы ехали в больницу и обратно, было такое чувство, что дороги построены только для нас, абсолютно никого и ни одной машины, кроме ГАИ. И на каждом перекрестке стоят сотрудники ГАИ, останавливают, проверяют паспорт и пропуск, выписанный домкомом. То есть пока поехали и приехали (на дорогу ушло 20 минут), нас проверили около 8 раз. Когда выезжали и заезжали в микрорайон тоже все проверяли и измеряли температуру.

Из рассказа домкома

Один раз мы у него спросили, есть ли у нас в микрорайоне диагностированные. Он говорит нет, но есть приезжие из Уханя. Их посадили на карантин, и хотя они приехали еще в январе, но как знаю сидят дома еще и сегодня. И он рассказал один случай из нашего же кампуса: один глава семьи приехал из другой провинции, и его посадили под домашний карантин, и, конечно, его семью тоже, на 14 дней. По истечению этих 14 дней он получает разрешение выходить на улицу. И он просит у домкома разрешение выехать за пределы кампуса, чтобы сходить в больницу (он чувствовал себя плохо). Несмотря на отговоры, он все-таки получил разрешение и поехал. И через 2 дня после того как он съездил в больницу, его из дома забирают на машине скорой помощи. Оказывается, когда он ходил в больницу и стоял в очереди, был также и человек, у которого на следующий день диагностировали вирус. И так как всех посетителей регистрируют, и также пишут во сколько, когда, кто заходил, то всех, кто в тот день стоял в очереди забрали в обсервацию. И нашего «горе-главу семьи» тоже забрали в обсервацию, а семью опять закрыли на домашний карантин.

Что же с общепитом?

Все закрыли абсолютно! Можно сказать, очень мало, кто работал на доставку. Потом, когда уже количество диагностированных пошло к нулю, начали открывать рестораны и кафе только на вынос, в кафе и рестораны никого не пускали, все на улице забирали свою еду. Сейчас, когда все уже вышли на работу, хотя и можно ужинать/обедать в кафе и в ресторанах, но редко, кто туда ходит, почти все забирают еду с собой.

Роль СМИ

Все СМИ сплотились воедино. По телевизору, радио, интернету только и говорили, какие меры предпринимаются, и как должен вести себя каждый человек. Вместо рекламы постоянно рассказывали, как носить маски, как их утилизировать, как соблюдать гигиену и так далее.

Как мы выходили на работу

Когда количество диагностированных свели к нулю по всему СУАР, все начали потихоньку выходить на улицу, на работу. Опять пришлось просить, чтобы нам выписали пропуск. Потом с работы отправили кучу документов и анкет, которые нужно было заполнить и подписать (основное содержание: куда я ездила, с кем контактировала, и даю гарантию, что все сказанное мною соответствует действительности). И, наконец, 16 марта мы вышли на работу (до этого работали из дома). Заезжаю на парковку, измеряют температуру, захожу в здание, проверяют пропуск и измеряют температуру, поднимаюсь на свой этаж, наши сотрудники опять проверяют температуру. И так каждый день. И в офисе мы все ходим в масках, общие собрания пока не проводим.

У детей начинается учеба

За все это время дети учились из дома, дистанционно, через гаджеты. Учителя каждый день проводили онлайн-занятия. Кстати, и каждый день мы измеряли температуру детям, и сообщали учителям, и это было обязательно. И вот, наконец, объявили, что с 23 марта начнутся занятия в школах. И мы вновь заполняли соответствующие анкеты и документы. В школе попросили, чтобы все дети ходили в масках при себе имели дезинфицирующие средства.

Это все, что я видела своими глазами. В СУАР КНР население более 20 миллионов человек, что в три раза больше населения нашей любимой страны. Общее количество диагностированных во время пика достигло 76. Количество инфицированных на 20 миллионов населения – это совсем ничего, но меры принимали, как будто тут был эпицентр. И СУАР одним из первых снизил количество диагностированных. Несмотря на беспрецедентные меры, люди относились к ним с большой ответственностью, дисциплинированно и с абсолютным понимаем происходящего. И благодаря взаимодействию населения с административными ведомствами, сейчас в СУАР КНР началась повседневная жизнь. У населения же появился лозунг: сидеть дома и не выходить на улицу – это неоценимый вклад в общество.

Источник: Элгезит