В Кыргызстане введен режим ЧС

Чрезвычайная ситуация продлится один месяц

Правительство Кыргызстана вводит режим чрезвычайной ситуации с 22 марта. Об этом сообщили в правительстве.

По данным властей, режим продлится один месяц.

Источник: vesti.kg