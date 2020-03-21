В Бишкеке перестанет работать общественный транспорт с 22 марта

Пока неизвестно, до какого периода не будет работать транспорт

С 22 марта текущего года в Бишкеке прекратится работа общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии столицы.



По данным городских властей, пока неизвестно, когда возобновится движение.

В муниципалитете заявили, что это связано с режимом чрезвычайной ситуации.

Напомним, Совет безопасности Кыргызстана порекомендовал правительству ввести в стране режим ЧС.

Источник: vesti.kg