В Джалал-Абаде закрыты места общественного питания, рынки и остановлен общественный транспорт

В городе Джалал-Абад с сегодняшнего дня прекращено движение общественного транспорта, закрыты все кафе, рестораны, другие места общественного питания и вещевые рынки.
В городе Джалал-Абад с сегодняшнего дня прекращено движение общественного транспорта, закрыты все кафе, рестораны, другие места общественного питания и вещевые рынки. Об этом сообщили в мэрии города Джалал-Абад.
Кроме вещевых рынков закрыты авторынок, рынки по продаже автозапчастей, стройматериалов, мебели, бытовых предметов и другие рынки не связанные с продажей продуктов питания и продовольствия. Свою деятельность продолжат аптеки и заправочные станции.
Данные меры принимаются в целях нераспространения коронавируса и в целях уменьшения массового скопления людей.
Источник: Кабар
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