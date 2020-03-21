В Джалал-Абаде закрыты места общественного питания, рынки и остановлен общественный транспорт

В городе Джалал-Абад с сегодняшнего дня прекращено движение общественного транспорта, закрыты все кафе, рестораны, другие места общественного питания и вещевые рынки.

В городе Джалал-Абад с сегодняшнего дня прекращено движение общественного транспорта, закрыты все кафе, рестораны, другие места общественного питания и вещевые рынки. Об этом сообщили в мэрии города Джалал-Абад.

Кроме вещевых рынков закрыты авторынок, рынки по продаже автозапчастей, стройматериалов, мебели, бытовых предметов и другие рынки не связанные с продажей продуктов питания и продовольствия. Свою деятельность продолжат аптеки и заправочные станции.

Данные меры принимаются в целях нераспространения коронавируса и в целях уменьшения массового скопления людей.

Источник: Кабар