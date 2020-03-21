Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки. Об этом RT рассказал главврач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, передает Лента.ру.
Он пояснил, что одышка — самый опасный признак — появляется из-за снижения напряжения кислорода в артериальной крови. «Очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь», — уточнил медик.
Проценко отметил, что у большой части пациентов коронавирус проходит сам собой на фоне единичного приема парацетамола.
Источник: Кабар
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