Президент призвал всех прибывающих из-за границы и контактирующих с ними лиц проявить гражданскую ответственность и сообщать госорганам

Все прибывающие из-за границы и контактирующие с ними лица должны проявить гражданскую ответственность и сообщать государственным органам для прохождения необходимой проверки на наличие коронавирусной инфекции.

Все прибывающие из-за границы и контактирующие с ними лица должны проявить гражданскую ответственность и сообщать государственным органам для прохождения необходимой проверки на наличие коронавирусной инфекции. Такое обращение президент КР Сооронбай Жээнбеков сделал сегодня, 21 марта, на заседании Совета безопасности страны в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочного представителя правительства в Чуйской области, мэра г. Бишкек.

На заседании Совета безопасности рассматриваются дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории КР, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства отметил, что сейчас всем необходимо поставить гражданскую ответственность на первое место и строго придерживаться дисциплины.

«Это не частное дело каждого, а вопрос, влияющий на здоровье нации. Нельзя с равнодушием относиться и думать, что „это не коснется меня и моего дома“. Вы видите ситуацию в мире, это может коснуться каждой семьи, каждого гражданина. Поэтому каждый ответственен не только за себя, за своих детей и близких, но и за здоровье общества в целом. В первую очередь необходимо сохранять дисциплину и гражданскую ответственность», — подчеркнул Президент.

Жээнбеков напомнил, что в отдельных странах из-за несоблюдения дисциплины ситуация сильно обострилась, усложнилась борьба с инфекцией, а в странах, придерживающихся строгой дисциплины, особенно в соседнем Китае, ситуация пошла на спад.

«Поэтому еще раз хочу обратиться к гражданам строго соблюдать все необходимые условия и дисциплину, которую требует ситуация. Да, наш народ очень гостеприимный. Психологически тяжело принять ограничения. Но, еще раз повторюсь, сохранение дисциплины — это вопрос здоровья не отдельно взятого гражданина, а всей нации», — отметил Глава государства.

В этой связи Жээнбеков призвал кыргызстанцев строго придерживаться рекомендаций медиков, правительства, местных властей.

«В эпоху цифровизации будем связываться друг с другом по телефону, через социальные сети. Надо прекратить взаимные контакты. Все прибывающие из-за границы и контактирующие с ними проявите гражданскую ответственность, сообщайте государственным органам. Избегая этого вы вредите не только себе, но и всем кыргызстанцам», — подчеркнул президент.

Источник: Кабар