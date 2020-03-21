Сооронбай Жээнбеков проводит заседание Совбеза в узком кругу

Под председательством президента Сооронбая Жээнбекова сегодня, 21 марта, проходит заседание Совета безопасности страны в узком составе с участием руководителей государственных органов.
Под председательством президента Сооронбая Жээнбекова сегодня, 21 марта, проходит заседание Совета безопасности страны в узком составе с участием руководителей государственных органов. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
На заседании Совета безопасности рассматриваются меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и снижению негативных последствий для отечественной экономики.
Заслушивается информация руководителей соответствующих государственных органов о принимаемых мерах и реализации ранее принятых решений Совета безопасности, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Источник: reporter.kg
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