Сооронбай Жээнбеков проводит заседание Совбеза в узком кругу

Под председательством президента Сооронбая Жээнбекова сегодня, 21 марта, проходит заседание Совета безопасности страны в узком составе с участием руководителей государственных органов.

Под председательством президента Сооронбая Жээнбекова сегодня, 21 марта, проходит заседание Совета безопасности страны в узком составе с участием руководителей государственных органов. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

На заседании Совета безопасности рассматриваются меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и снижению негативных последствий для отечественной экономики.

Заслушивается информация руководителей соответствующих государственных органов о принимаемых мерах и реализации ранее принятых решений Совета безопасности, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Источник: reporter.kg