Ответ МВД на заявление Алтынбека Сулайманова

МВД отреагировало на слова депутата Алтынбека Сулайманова по поводу того, что «грядут тяжелые дни, будет голод, преступность будет расти, начнут грабить магазины».

МВД отреагировало на слова депутата Алтынбека Сулайманова по поводу того, что «грядут тяжелые дни, будет голод, преступность будет расти, начнут грабить магазины». Использование подобных выражений с высокой трибуны не делает чести народному избраннику, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«Не будем забывать, что мы все ответственны за соблюдение общественного порядка. МВД продолжает работать в усиленном режиме.

Милиция совместно с другими госорганами предпринимает меры в целях обеспечения безопасности граждан и недопущения распространения коронавируса.

Разработан дополнительный план мероприятий, в местах, где введено чрезвычайное положение, устанавливаются блокпосты, под усиленную охрану взяты все особо важные объекты. Кроме того, проводится работа по водворенным в ИВС, профилактике правонарушений и преступности среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задействованы в фильтрационных мероприятиях в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пунктах пропуска.

Задействованные в обеспечении общественного порядка и безопасности в карантинном (зараженном) районе сотрудники милиции обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками, средствами дезинфекции.

В территориальных подразделениях произведен расчет сил и средств, определены участки, рубежи и объекты, места размещения фильтрационных блокпостов, заслонов с применением заградительных сооружений.

Проводятся разъяснительные работы среди населения, а также работы по выявлению лиц, распространяющих ложные и провокационные слухи, недостоверную информацию.

МВД призывает граждан воздерживаться от распространения провокационной, неуточненной информации.

«МВД предпримет максимальные меры по обеспечению общественного порядка», — говорится в сообщении.

Отметим, сегодня депутат Алтынбек Сулайманов заявил на заседании коалиции большинства ЖК, что вследствие экономического кризиса грядут тяжелые дни, из-за голода усилится преступность.

Источник: Кyrgyztoday