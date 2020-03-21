Давайте прекращать умничанье наперегонки

Отношение США к коронавирусу показывает, что надо посмотреть правде в глаза и правильно оценить ситуацию...

Отношение США к коронавирусу показывает, что надо посмотреть правде в глаза и правильно оценить ситуацию... Сейчас часть из нас проявляет некоторое легкомыслие, считая коронавирус как что-то временное и преходящее. Очень многие верещат, зная и не зная, понимая и не понимая. Среди них и те, что твердят о необходимости введения чрезвычайной ситуации. Действительно ли они так считают, или влекомы некими потаенными целями? Возможно, они рассчитывают, что очень быстро всё может перемениться и воцарится хаос...

Нет, по всем признакам, этот вирус не такой, чтобы появиться и затем кануть в Лету... Он будет периодически появляться и активизироваться... Пока коронавирус доберется до всех уголков мира, пока переболеет большая часть человечества и возникнет иммунитет, пока не появится вакцина, пока она будет запущена в производство, пока не будут разработаны эффективные лекарственные средства, он будет волнообразно появляться... Посмотрим этой правде в глаза. Мы не сможем жить в карантине, на год-два закрыв свои границы, прекратив воздушные рейсы, остановив транспортное сообщение, перемещение людей... Болезнь будет затихать и вновь активизироваться, распространяясь во все стороны... Будут прибывать туристы из разных мест. Число людей, которые будут носителями этого вируса и не будут при этом сами болеть, будет насчитываться тысячами. Неужели вы думаете, что какая-то их часть не приедет в Кыргызстан? Обязательно приедет, будет в гуще народа, встречаться, обниматься, видеться и так далее.

Поэтому, уважаемые соотечественники, нам надо отставить в сторону иронию, сарказм, кур намыс, пустое бахвальство, надо прекращать наперегонки умничать... Пусть каждый из нас начнёт с себя, по возможности, скажем родственникам, соседям, знакомым, будем соблюдать порядок, санитарию и гигиену. Как бы там ни было, главная ответственность сейчас на правительстве, местных структурах власти.. Давайте помогать им, чем можем, содействовать... Надо прекращать без всяких оснований устраивать панику, будоражить народ неуточненными, провокационными сообщениями... Главное лекарство от этой болезни — организованность и порядок, не будем об этом забывать!

Источник: media-center.kg