На въезде в Иссык-Кульскую область выставят посты с целью нераспространения короновируса

С 22 марта на въезде в Иссык-Кульскую область будет организован контрольный пост из числа медиков, милиционеров и сотрудников местных органов самоуправления (МСУ).
Как сообщает Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, такое решение принял областной штаб по противодействию распространения короновируса.
Как подчеркнул полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев, такая мера необходима для защиты населения региона. «Основная задача контрольных постов заключается в определении состояния здоровья людей прибывающих в нашу область - нам необходимо принять все меры по обеспечению безопасности населения области от короновирусной инфекции», - пояснил он.
Губернатор области отметил, что посты по выявлению людей с основными симптомами инфекционных заболеваний будут организованы на въезде в Иссык-Кульскую область, на участке автодороги Балыкчи-Нарын и Балыкчи-Бишкек. По его словам, также будет сокращено количество маршрутных и других видов такси, следующих по маршруту Каракол-Бишкек и Балыкчи-Нарын.
Помимо этого, по решению областного штаба, на карантин будут закрыты все непродовольственные рынки в Иссык-Кульской области. Акылбек Осмоналиев сказал, что это временная и вынужденная мера, направленная на защиту населения области.
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По состоянию на 21 марта общее число заразившихся коронавирусом достигло 12 человек, из которых восемь заболевших выявлены в в Сузакском районе Джалал-Абадской области, трое - в Ноокатском районе Ошской области и один человек в Баткенском районе Баткенской области.
О последних шести случаях 21 марта на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения КР Толо Исаков. По его словам, все заболевшие изолированы и находятся под наблюдением медиков, проводится соответствующее лечение.
По состоянию на 21 марта, с начала вспышки COVID-19 число заразившихся в мире достигло 265 тысячи человек. Погибли от вызванных вирусом осложнений около 11 200 человек, излечившихся – более 90 тысяч.
Источник: Азаттык
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