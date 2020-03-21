В Бишкеке на карантин закрыли дома престарелых, детские центры и приюты

Столичная мэрия приняла решение закрыть в Бишкеке на крантин дома престарелых, детские центры и приюты.

Столичная мэрия приняла решение закрыть в Бишкеке на крантин дома престарелых, детские центры и приюты. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По их данным, в целях профилактики и недопущения коронавирусной инфекции социальные учреждения столицы перешли на режим повышенной готовности.

«Соцработники ежедневно проводят дезинфекцию помещений, также в помещениях установлены санитайзеры. Ведется обработка здания антисептиком, сотрудники учреждений прошли дополнительный инструктаж. Обращения горожан переведены на электронный формат», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что пожилые люди, проживающие в домах для престарелых, а также дети центра реабилитации ЛОВЗ и остальных детских реабилитационных центров под особым наблюдением. Посещения запрещены и без экстренной необходимости соцучреждения также никто не покидает.

«Приют «Коломто» и остальные временные приюты тоже перешли на карантин», — добавили городские власти.

Как известно, на сегодня в центре социальной адаптации детей и молодежи находится 25 детей, в центре реинтеграции для несовершеннолетних детей «Айданек» 56 детей, в доме-интернате для пожилых людей Ленинского района 38 пожилых горожан, в бишкекском городском социально-стационарном учреждении общего типа для пожилых и ЛОВЗ 200 человек, а в «Коломто» нашли временный приют 68 бездомных.

«Все учреждения на карантине, посетителей принимаем, но не выпускаем», — уведомили в муниципальном управлении.

Источник: Элгезит