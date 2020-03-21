На Иссык-Куле закроют все рынки, за исключением продовольственных

В Иссык-Кульской области закрываются на карантин строительные, вещевые и другие рынки.

В Иссык-Кульской области закрываются на карантин строительные, вещевые и другие рынки. Функционировать будут лишь продовольственные базары. Такое решение принято на заседании областного штаба по предотвращению коронавируса.

По словам полпреда правительства КР в Иссык-Кульской области Акылбека Осмоналиева, органы местного самоуправления должны принимать все необходимые меры для минимизации рисков заражения населения в местах массового скопления людей.

«Необходимо строго следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Только совместными усилиями мы можем противостоять заносу и распространению коронавирусной инфекции на территории области. Временное закрытие рынков, где продаются непродовольственные товары, — это вынужденная мера для защиты населения области», — отметил глава области.

Источник: Элгезит