На Иссык-Куле закроют все рынки, за исключением продовольственных

В Иссык-Кульской области закрываются на карантин строительные, вещевые и другие рынки.
В Иссык-Кульской области закрываются на карантин строительные, вещевые и другие рынки. Функционировать будут лишь продовольственные базары. Такое решение принято на заседании областного штаба по предотвращению коронавируса.
По словам полпреда правительства КР в Иссык-Кульской области Акылбека Осмоналиева, органы местного самоуправления должны принимать все необходимые меры для минимизации рисков заражения населения в местах массового скопления людей.
«Необходимо строго следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Только совместными усилиями мы можем противостоять заносу и распространению коронавирусной инфекции на территории области. Временное закрытие рынков, где продаются непродовольственные товары, — это вынужденная мера для защиты населения области», — отметил глава области.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!