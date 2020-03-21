Минздрав: Сдать тесты на наличие коронавируса могут все желающие

В ведомстве заверили, что в Кыргызстане достаточное количество тест-систем
Сдать тесты на наличие коронавируса могут все желающие, у кого есть симптомы заболевания. Об этом на онлайн-брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.
Он отметил, что, если граждане не прибывали из стран с неблагополучной эпидситуацией и не контактировали с зараженными, необходимости в прохождении анализа нет.
- В первую очередь нужно обратиться к врачу, - пояснил чиновник. - В Кыргызстане достаточное количество тест-систем.
Источник: vesti.kg
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