У всех зараженных коронавирусом, кроме одного, состояние удовлетворительное – Толо Исаков

Заместитель министра здравоохранения КР Толо Исаков сегодня на брифинге рассказал, как себя чувствуют граждане, которые заразились коронавирусом COVID-19 и сейчас находятся в обсервации.

По его словам, у всех пациентов, кроме одного, состояние удовлетворительное. «Этот один пациент находится в больнице в Джалал-Абадской области. Но это связано не с коронавирусом, а с другими его болезнями. У всех остальных состояние хорошее, кашель отсутствует, жара нет», - сказал он.

Напомним, в Кыргызстане на сегодняшний день выявлено 12 человек, заразившихся новым видом коронавирусной инфекции COVID-19. Шесть выявлены сегодня, трое заразившихся были выявлены 19 марта в Ноокатском районе Ошской области. О первых троих заразившихся в Сузакском районе Джалал-Абадской области стало известно 18 марта. В этих районах объявлен режим ЧС. Все заразившие граждане прибыли из Саудовской Аравии с малого хаджа.

Источник: Кабар