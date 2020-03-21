В Оше принимаются усиленные меры по противодействию вирусным инфекциям, закрываются объекты

В Оше в рамках плановых мероприятий проводятся активные работы по дезинфекции территорий муниципально-территориальных управлений.

Работники санитарных служб обрабатывают антисептическими средствами здания МТУ, рынки.

Со стороны сотрудников МТУ совместно с правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по временному приостановлению деятельности объектов, не связанных с реализацией лекарственных препаратов и продовольственных товаров.

Такие объекты как театры, клубы, музеи, библиотеки, рестораны, кафе, столовые, кофейни, спортивные секции, тренировочные залы, фитнес-клубы, интернет-клубы, рынки строительных материалов, вещевые рынки закрываются.

Кроме того, с сотрудниками и владельцами указанных объектов проводятся разъяснительные беседы на предмет соблюдения призыва к временному прекращению деятельности во благо и здоровья горожан. Мэрия города Ош призывает горожан не выходить на улицу без надобности и не собираться в местах массового скопления людей, отказаться от проведения праздничных мероприятий.

Согласно данным городского Штаба в Оше продовольствие имеется в достаточном количестве и продается все по прежним ценам, ведутся дезинфекционные работы. Горожанам рекомендовано не посещать места массового скопления людей. Ситуация в городе спокойная. По любым вопросам открыта круглосуточная горячая линия мэрии города Ош по телефону: (03222) 5-53-84.

Источник: Кабар