Плюс 6. В КР зарегистрировано уже 12 случаев заражения коронавирусом

В Кыргызстане выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом, всего теперь 12.
В Кыргызстане выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом, всего теперь 12. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.
По его словам, новые случаи выявлены в Баткене - 1 человек и в Сузакском районе - 5 человек.
«Несмотря на это, ситуация в стране стабильная. Все соответствующие органы Минздрав, МЧС и МВД работают в усиленном режиме», - сказал Исаков.
Напомним, ранее в Кыргызстане было выявлено шесть человек, заразившихся новым видом коронавирусной инфекции COVID-19. Трое заразившихся были выявлены 19 марта в Ноокатском районе Ошской области. Еще трое - в Сузакском районе Джалал-Абадской области.
Источник: Кабар
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