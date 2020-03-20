Президент С.Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Ноорузом

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сделал обращение по случаю праздника Нооруз.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сделал обращение по случаю праздника Нооруз. Пресс-служба президента распространила текст обращения:

«Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю всех вас с праздником Нооруз! Нооруз является особым праздником, который наш народ пронес через многие века, несмотря на все перипетии истории.

В этот день наши матери проводили обряд очищения «алас», моля Всевышнего защитить от невзгод и бедствий. Важен был также обряд очищения души и помыслов вместе с природой.

Символ праздника Нооруз — проросшее зерно. Наши предки преподносили друг другу блюдо — сүмөлөк, в знак укрепления единства и согласия в обществе.

В этом году празднование Нооруза пришлось на период, когда наша страна наряду с мировым сообществом проходит сложную полосу испытаний. В эти непростые дни наш мудрый народ демонстрирует высокий пример нравственности и единства, с первых же дней обнаружения инфекции показав терпимость, сознательность и патриотизм.

Теперь нам необходимо не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Нам всем следует неукоснительно соблюдать санитарные правила, четко выполнять требования карантина, прекратить любые собрания и встречи, предполагающие большое скопление людей.

Всем прибывшим из-за границы гражданам следует не избегать процедур сдачи тестов и анализов. Нельзя забывать, что все мы несем ответственность за свое здоровье, а также за здоровье наших детей и современников.

К сожалению, наряду с возникновением коронавируса, нам приходится преодолевать также и последствия сложной ситуации в мировой экономике. Появилась необходимость сокращения расходов бюджета, соблюдения режима экономии и рачительности во всех направлениях.

Уверен, что все соотечественники с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации. Осознание и четкое соблюдение гражданской ответственности каждым из нас — основной фактор успешного преодоления данного испытания.

Уважаемые соотечественники!

В этот праздничный день хочу пожелать здоровья, счастья и успехов каждому соотечественнику, всем семьям. Молю Всевышнего о благополучии нашего народа во все времена.

Пусть исполнятся все светлые мечты, чистые помыслы и наша древняя земля будет наполнена Радостью и Благоденствием! Пусть развивается наша любимая страна, всем желаю достижения поставленных целей!

Призываю ставить превыше всего будущее страны и судьбу нашего народа, а также, как зеницу ока, беречь порядок и безопасность в обществе! Нам нужно достойно продолжить славный путь наших предков и выйти из этого испытания, не посрамив национальной и гражданской чести! Пусть Всевышний оберегает всех нас и пусть в народе всегда царит единство, а в обществе — мир и согласие!» - говорится в обращении президента.

Источник: Акипресс