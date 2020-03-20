В других странах побеждают коронавирус домашней изоляцией

Не уставать тебе, мой проницательный кыргызскй народ. Сегодня, кажется, мать-земля решила разок встряхнуть человечество.

Все мы стоим перед лицом большого испытания. Если посмотреть опыт государств, успешно побеждающие этот вирус и где число заболевших снижается, то они побеждают тем, что люди сидят дома и никуда не выходят.

С одной стороны, конечно, хорошо, находиться в позитивном настрое и считать, что к кыргызам эта зараза не пристанет. Однако необходимо соблюдать правила карантина. Только что позвонила в село матери, велела, чтобы никуда не выходила и другим посоветовала это по телефону. Если гражданин будет исполнять свой долг, вирус не распространится, и у врачей будет больше возможностей вылечить заболевших. Если эпидемия стремительно распространится, то невозможно будет справиться с коронавирусом ни врачам, ни по части оборудования, ни по части лекарственных средств. Поэтому самое главное правило — прекратить контакты с другими людьми.

Что касается нашей работы, то на сегодняшний день в общежитиях 17 профтехлицеев назначены обсервации, куда размещают прибывших из-за заграницы сограждан, они проходят тщательную проверку и в случае отрицательного анализа выпускаются домой. Наши сотрудники занятые санитарией. Во всех лицеях составлен график дежурства, вместе с тем продолжается работа. Всем желаю доброго здравия.

Источник: media-center.kg