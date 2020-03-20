Почему всеобщий карантин или, говоря иначе, почему необходимо ввести ЧС по всей стране?

Вирус опасен не повышенным процентным показателем смертности, а стремительным распространением.

В итоге может не справиться система здравоохранения.

Коронавирус могут перенести как обычный грипп молодые люди, а также не имеющие проблем со здоровьем. Но если вдруг коронавирус перерастет в пневмонию или что-то еще серьезное, то сразу потребуется врач, надо ложиться в больницу.

В условиях, когда врачи и больницы в такой ситуации будут прилагать все усилия и не успевать, то никто не сможет прийти вам на помощь при приступе сердца, травме или отравлении. Карантин нужен для предотвращение таких угроз!

Карантин не вводят с целью, чтобы никто не заболел. К этому времени уже известно, что никто не сможет остановить Сovid-19. Объявить карантин по всей стране, чтобы большая часть населения переболела поэтапно под наблюдением врачей, всё же лучше, нежели повальная болезнь. Вот для чего нужен всеобщий карантин. Карантин предупреждает стремительное распространение инфекции, помогает выбраться из ситуации без паники и переполоха. Также снижается показатель смертности.

Источник: media-center.kg