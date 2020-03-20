Деньги важнее человека?

«Из-за коронавируса лекарства дорожают изо дня в день, с последствиями столкнулся и Кыргызстан.

Особенно на этом зарабатывают спекулянты. Безосновательно резко подскочили цены на лекарства. Кто должен это проконтролировать? Неизвестно! Сколько должны стоить продающиеся лекарства? Каково их качество? Кто несет ответственность за здоровье народа? Никто не контролирует. Что делает антимонопольная служба?» — сокрушался депутат Иса Омуркулов. Есть доля правды в его словах. В субботу я рано утром зашел в аптеку в жилмассиве «Арча-Бешик» в Бишкеке и выяснил, что шприц на 10 мл стоит 10 сомов, а на 5 мл – 7 сомов. Если не ошибаюсь, то 1-2 месяца назад шприц на 5 мл стоил 3 сома, а на 10 млн – 4 сома, 2 мл – 2 сома. Вчера чисто из любопытства зашел в аптеку в центре города и выяснил, что шприц на 10 мл стоит 7 сомов, а на 5 мл – 5 сомов. Спросил: «Подорожало?» Мне ответили: «С недавних пор». Допустим, подорожало. Но не говорит ли о спекуляциях разница в ценах между аптекой в центре города и аптекой в «Арча-Бешике»?

Министерство здравоохранения на протяжении двух дней заявляет: «Мы хорошо подготовились к коронавирусу». Если они принимают необходимые меры, то почему подорожали одноразовые шприцы, а в аптеках образовалась разница по ценам? Почему в аптеках нет масок?

По правде говоря, в аптеках образовалась большая разница по ценам. Особенно дорогие лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей. Цены отличаются и в зависимости от производителей. Например, эналаприл стоит 15 сомов, а его аналог эднит стоит 150 сомов, а берлиприл – 200 сомов. По словам фармацевтов, эффект от лекарств одинаковый и не зависит от цены.

Можно привести сотни таких примеров. Общественность, в том числе журналисты говорят и пишут о разнице в ценах на лекарства. Но почему-то мы не видим, как Министерство здравоохранения прислушивается к словам общественности и регулирует лекарственный рынок. Вряд ли Министерство здравоохранения может гордиться тем, что на сегодняшний день допускаются спекуляции на фоне ажиотажа, растут цены на лекарства, в том числе на одноразовые шприцы, деньги ценятся больше людей.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №21 от 20.03.2020 / стр. 4