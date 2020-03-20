С 22 марта город Алматы «полностью закроется». А Бишкек?

Власть Алматы дала 72 часа времени желающим въехать или выехать из города.

В ночь на 22 марта город полностью закроется. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов. С его слов, во время карантина полностью остановится внутреннее воздушное и железнодорожное сообщение. «Пока еще к этому запрету не относится международное сообщение. Но в какой-то момент придется ввести ограничения и на него. Сейчас мы ведем переговоры с авиакомпаниями», — сказал он.

19 марта в Алматы вошел в силу объявленный в связи с коронавирусом карантин. Из-за этого в городе временно закроются развлекательные центры, непродовольственные магазины, рынки и торговые центры. В то же время не будет введено ограничение на передвижение в городе людей, автомашин. Общественный транспорт выйдет на рейсы как обычно. С 19 марта вступил в силу карантин в городах Нур-Султан и Алматы. А в нашей стране еще не объявлена чрезвычайная ситуация. Пока неизвестно, каким будет положение по городу Бишкеку.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №9 от 20.03.2020/стр.6