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(Видео) На жума-намаз никто не пришел. Абдышукур ажы Нарматов расплакался в пустой мечети 

Ранее ДУМК запретил посещение пятничной молитвы в связи со вспышкой коронавируса

Экс-председатель Совета улемов Кыргызстана Абдышукур ажы Нарматов расплакался говоря о том, что на сегодняшний пятничный намаз в мечеть никто не пришел.

Видео было опубликовано в социальной сети Instagram.

Нарматов показал пустую мечеть и поделился своими переживаниями по данному поводу.
Напомним, ранее Духовное управление мусульман КР временно ввело запрет на посещение пятничного намаза в связи со вспышкой коронавируса.
На сегодняшний день в стране всего 6 человек заражены коронавирусом.

Все они вернулись в Кыргызстан после малого хаджа из Саудовской Аравии.

Источник: vesti.kg

           

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