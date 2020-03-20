(Видео) На жума-намаз никто не пришел. Абдышукур ажы Нарматов расплакался в пустой мечети 

Ранее ДУМК запретил посещение пятничной молитвы в связи со вспышкой коронавируса
Экс-председатель Совета улемов Кыргызстана Абдышукур ажы Нарматов расплакался говоря о том, что на сегодняшний пятничный намаз в мечеть никто не пришел.
Видео было опубликовано в социальной сети Instagram.
Нарматов показал пустую мечеть и поделился своими переживаниями по данному поводу.
Напомним, ранее Духовное управление мусульман КР временно ввело запрет на посещение пятничного намаза в связи со вспышкой коронавируса.
На сегодняшний день в стране всего 6 человек заражены коронавирусом.
Все они вернулись в Кыргызстан после малого хаджа из Саудовской Аравии.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!