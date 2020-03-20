Суд не позволил Сапару Исакову говорить слишком долго. Он выступал на протяжении 8 часов

Адвокат бывшего премьера утверждает, что речь Исакова состоит исключительно из опровержения каждого пункта обвинения

Судья Бишкекского городского суда Ирина Воронцова незаконно ограничила выступление Сапара Исакова. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат бывшего премьер-министра Замир Жоошев.

Юрист написал, что сегодня в столичном горсуде Сапар Исаков продолжил свое выступление.

- Судья Ирина Воронцова сразу попросила его завершить свою речь, - написал адвокат. - В последующем судья несколько раз необоснованно сделала замечания в адрес Исакова, при этом указывая на продолжительность его выступления. 16 марта Сапар Исаков выступал на протяжении около 7 часов, сегодня же он выступил около 1 часа. Всего 8 часов.

По словам Жоошева, речь Сапара Исакова состоит исключительно из опровержения каждого пункта обвинения со ссылкой на конкретные факты и доказательства. Юрист подчеркнул, что в соответствии с частью 3 статьи 330 УПК КР суд не может ограничивать продолжительность прений сторон определенным временем.

- Председательствующая судья вправе останавливать участвующих в прениях лиц только в том случае, если они не касаются обстоятельств, имеющих отношение к рассматриваемому делу, - заключил защитник.

Источник: vesti.kg