Отменены все международные авиарейсы из Оша в Бишкек и обратно

Погранслужба еще раз подробно объясняет, какие правила введены на границах с соседними республиками

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики разъясняет обстановку по всему периметру государственной границы:

с Республикой Казахстан:

Временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу:

-при этом граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Казахстана, могут выехать из Казахстана, а граждане Казахстана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут въехать в Казахстан только через пункты пропуска «Ак-Тилек-автодорожный», «Чон-Капка-автодорожный», «Каинды-железнодорожный».

-транзитный проезд граждан Кыргызстана и третьих стран через территорию Казахстана в страну назначения временно запрещен.

Грузы:

- пропуск грузов из Кыргызстана в Казахстан и из Казахстана в Кыргызстан, а также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» и «Чон-Капка-автодорожный» без ограничений в оба направления.

Пропуск грузовых железнодорожных составов осуществляется через пункт пропуска «Каинды-железнодорожный».

Ежедневно через вышеуказанные пункты пропуска государственную границу пересекают около 500 единиц грузовых транспортных средств с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления.

с Республикой Узбекистан:

Временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через кыргызско-узбекскую госграницу:

-при этом граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Узбекистана, могут выехать из Узбекистана, а граждане Узбекистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут въехать в Узбекистан.

Грузы:

- пропуск грузов из Кыргызстана в Узбекистан и из Узбекистана в Кыргызстан, а также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска «Достук-автодорожный», "Кызыл-Кия-автодорожный" и «Кадамжай-автодорожный» без ограничений в оба направления.

Ежедневно через вышеуказанные пункты пропуска государственную границу пересекают около 400 единиц грузовых транспортных средств с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления.

с Республикой Таджикистан:

Временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую госграницу:

-при этом граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Таджикистана, могут выехать из Таджикистана, а граждане Таджикистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут въехать в Таджикистан.

Грузы:

- пропуск грузов из Кыргызстана в Таджикистан и из Таджикистана в Кыргызстан, а также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска без ограничений в оба направления.

Ежедневно через пункты пропуска государственную границу пересекают более 50 единиц грузовых транспортных средств с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления.

с КНР:

-пункты пропуска на кыргызско-китайском участке госграницы временно закрыты и не осуществляют пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

ВАЖНО!

В целях обеспечения защиты здоровья населения республики на территории Кыргызской Республики с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года отменяются все международные авиарейсы в/из г. Бишкек и г.Ош.

Исключение составляют грузовые перевозки, а также пассажирские авиарейсы:

-Москва—Бишкек – 1 раз в неделю;

-Москва—Ош – 1 раз в неделю;

-Новосибирск—Бишкек – 1 раз в неделю.

НАПОМИНАЕМ!

Граждане Кыргызстана обязаны пересекать государственную границу по общегражданским заграничным паспортам.

Пресс-служба ГПС КР