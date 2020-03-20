В Оше остановили общественный транспорт. Людей просят не выходить на улицу

В южной столице с 20 марта приостанавливает работу общественный транспорт. Закрылись кафе и парки, сообщает служба по связям с общественностью мэрии Оша.

Как отмечается, эти меры связаны с работой по недопущению распространения коронавируса. Мэрия также просит просит жителей не выходить на улицы.

Напомним, сегодня 20 марта было выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом в Кыргызстане. Речь идет о трех жителях Ноокатского района Ошской области. Это паломники, вернувшиеся с малого хаджа из Саудовской Аравии.

Источник: Элгезит