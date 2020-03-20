В Оше остановили общественный транспорт. Людей просят не выходить на улицу

В южной столице с 20 марта приостанавливает работу общественный транспорт. Закрылись кафе и парки, сообщает служба по связям с общественностью мэрии Оша.
Как отмечается, эти меры связаны с работой по недопущению распространения коронавируса. Мэрия также просит просит жителей не выходить на улицы.
Напомним, сегодня 20 марта было выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом в Кыргызстане. Речь идет о трех жителях Ноокатского района Ошской области. Это паломники, вернувшиеся с малого хаджа из Саудовской Аравии.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!