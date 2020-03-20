С женщинами, зараженными коронавирусом, в КР прилетели еще 282 человека

Вместе с женщинами из Ноокатского района, у которых подтвердили коронавирус, одним рейсом из Кувейта прилетели еще 282 человека.
Вместе с женщинами из Ноокатского района, у которых подтвердили коронавирус, одним рейсом из Кувейта прилетели еще 282 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По ее данным, паломницы прилетели 12 марта рейсом Джида — Ош. Возраст женщин 67, 71 и 77 лет.
Напомним, сегодня было выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом в Кыргызстане. Речь идет о трех жителях Ноокатского района. Это паломники, вернувшиеся с малого хаджа из Саудовской Аравии.
18 марта стало известно о первых трех случаях коронавируса в Кыргызстане. Тогда это были мужчины.
Источник: Элгезит
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