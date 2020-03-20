В Кыргызстане обостряется эпидемическая ситуация по коронавирусу, — Минздрав

Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщает, что в республике продолжает обостряться эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 18 марта три человека с положительными результатами были размещены в Джалал-Абадскую областную клиническую больницу. Состояние удовлетворительное, симптоматическое лечение получают.

Были немедленно организованы противоэпидемические мероприятия, в результате которых были установлены все контактные лица по совместной поездке в малый хадж, а также контакты по семьям и другим категориям. Всего установлено и госпитализировано в обсерваторы 142 человека, в том числе в Джалал-Абадской области 48, Ошской области 63, в Баткенской -8, г.Бишкек-19. Чуйской области 4, в Нарынской и Иссык-Кульской областях по 1 случаю. При этом, 2 выехали в Узбекистан. У всех результаты лабораторного тестирования отрицательные.

Кроме того, установлены все бытовые контакты с указанными больными, всего 1414 человек в Джалал-Абадской области, 195 в Ошской области, 526 в Баткенской области, 84 в Чуйской области, 8 в Кочкорском районе, 65 в Бишкеке. Все они находятся под домашним наблюдением.

19 марта в Ноокатском районе выявлены еще 3 подтвержденных случая (женщины — 67 лет, 71 год, 77 лет), все они изолированы. Данные лица прилетели рейсом Джида — Ош 12 марта. Всего этим рейсом прилетели 282 человека, на сегодняшний день продолжаются противоэпидемические мероприятия для установления всех контактных лиц в тесном взаимодействии с органами самоуправления, МЧС, МВД.

Просим всех граждан строго соблюдать меры личной гигиены рекомендуемые Министерством здравоохранения. Граждане, находящиеся на домашнем карантине должны строго соблюдать предписанные меры домашней обсервации.

Все граждане могут обращаться с вопросами по действиям и профилактике коронавируса на номера горячих линий по коронавирусу112 и 118.

По данным номерам телефонов будут консультировать медицинские специалисты.

Источник: Элгезит