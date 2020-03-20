В Ноокатском районе объявили режим чрезвычайной ситуации

Введено ограничение на въезд и выезд с территории района

В Ноокатском районе Ошской области, где сегодня выявлены три человека с коронавирусом, объявили режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал глава Ноокатской районной администрации, начальник гражданской защиты района Давранбек Маматалиев.

Согласно приказу, на период действия ЧС вводятся следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) приостановить деятельность объектов с массовым скоплением людей;

3) установить ограничения на въезд на территорию Ноокатского района, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.

Всего на данный момент в Кыргызстане 6 заболевших. Все они вернулись после малого хаджа из Саудовской Аравии.

Источник: vesti.kg