В Ноокатском районе объявили режим чрезвычайной ситуации

Введено ограничение на въезд и выезд с территории района
В Ноокатском районе Ошской области, где сегодня выявлены три человека с коронавирусом, объявили режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал глава Ноокатской районной администрации, начальник гражданской защиты района Давранбек Маматалиев.
Согласно приказу, на период действия ЧС вводятся следующие меры и временные ограничения:
1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
2) приостановить деятельность объектов с массовым скоплением людей;
3) установить ограничения на въезд на территорию Ноокатского района, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.
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Источник: vesti.kg
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