(Видео) Кыргызстанец показал газовую скважину, откуда топливо якобы незаконно уходит в Таджикистан В Погранслужбе заверили, что позже прокомментируют распространившееся

В Кыргызстане природный газ незаконно импортируется в Таджикистан.
В Кыргызстане природный газ незаконно импортируется в Таджикистан. Об этом говорит мужчина на видеозаписи, которую в редакцию Vesti.kg прислал читатель.
По словам героя ролика, скважину ранее охраняли кыргызстанские пограничники, однако они покинули пост, заявив, что у них не осталось воды и на их место пришли военные таджикской стороны.
«Здесь есть природный газ, но он уходит в Таджикистан. Ранее здесь стояли наши пограничники, вот за этой горкой до госграницы есть еще 500 метров. В какое-то время они спустились вниз, сказали, что воды нет, пить захотелось, а в это время сотрудники погранслужбы Таджикистана заняли их места. Потому что если я сейчас вот здесь поверну, то они останутся без газа.
Никто никаких мер не принимает. Сейчас мы сюда пришли со скандалом и криками.
Разве можно покидать пост только потому, что нет воды. Наши пограничники спустились в яму, и теперь им оттуда ничего не видно. А таджики стоят на горе и контролируют каждое наше движение.
Еще один вопрос: кто дал указ нашим пограничникам охранять скважину? Ответов нет.
Глава погранслужбы Шаршеев дает руководству страны неверную информацию. Я сейчас прилагаю все усилия, чтобы поднять этот вопрос на Совете безопасности и в Жогорку Кенеше», - говорит мужчина.
В пресс-службе ГПС КР Vesti.kg сообщили, что по поводу заявления этого человека ведомство предоставит комментарий позже.
Источник: vesti.kg
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