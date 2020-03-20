На объектах Ассоциации «Дордой» проводится дезинфекционная обработка

В торгово-рыночных комплексах и организациях, относящихся к Ассоциации «Дордой», в целях профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, проводится дезинфекционная обработка.
В торгово-рыночных комплексах и организациях, относящихся к Ассоциации «Дордой», в целях профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, проводится дезинфекционная обработка. Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации «Дордой» Нарынбек Султангазиев.
Обработка проводится в ТРК «Дордой», «Дордой Плаза», «Дордой Фуд», «Дордой Моторс», «Зима Летто», Аламединском рынке и др. Администрации рынков посредством радиоузлов регулярно информируют торговцев и посетителей о мерах профилактики инфекционных заболеваний и коронавируса, а также о мерах личной гигиены.
Также во всех организациях установлены санитайзеры с антисептиком для обработки рук и расклеены объявления о мерах по профилактике коронавирусной инфекции.
Отметим, 18 марта решением руководства Ассоциации «Дордой» был сформирован собственный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, который координирует все профилактические и дезинфекционные работы на местах.
Источник: Кабар
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