В мэрии Бишкека опровергли слухи о закрытии рынка «Орто-Сай»

Рынок «Орто-Сай» работает в штатном режиме.

Рынок «Орто-Сай» работает в штатном режиме. Об этом агентству «Кабар» сообщил глава октябрьского района Максим Ситников.

«Ни о каком закрытии на данный момент речи не идёт, на базаре в связи с повышенной готовностью ведутся работы по дезинфекции. Работа базара продолжается в штатном режиме», - сказал он.

Источник: Кабар