Коронавирус начал отступать, оснований для паники нет

Сегодня хочу рассказать вам одну притчу.

Она такая: в один день живущему обычной сельской жизнью бедолаге во сне явился Создатель и говорит: «Родник на окраине села, из которого пьют воду все местные жители, отравлен. Ты завтра встанешь и расскажешь об этом всем людям. Пусть три дня из этого источника никто воду не пьет. Пусть также не поят скотину. Кто выпьет воду из этого родника, тронется умом и превратится в безумца. Пусть все пьют воду из источника, расположенного за холмом. Предупреди всех об этом». Тут бедолага встаёт засветло, обходит все дома в селе и рассказывает о божьем предупреждении. Но никто к нему не прислушивается, считая его слова бредом, все привычно продолжают пить воду из того источника, поят скотину и в конце действительно обезумели. Уцелел и сохранил ясный ум бедолага, который пил воду из родника за холмом. Когда он сказал односельчанам, что предупреждал их, но они не прислушались к божьему предупреждению и превратились в безумцев и только он один сохранил разум, безумцы избили и изгнали его со словами: «Это ты безумец, лишившийся разума». Пришлось тому отринутому бедолаге испить воды из отравленного источника и стать безумцем, как все, чтобы быть с ними наравне и не остаться навсегда изгнанником.

Как в этой притче, весь мир обезумел из-за коронавируса. Сколько бы аргументов ни приводили ученые, исследователи, никто к ним не прислушивается. Я тоже написал много статей на эту тему. Коронавирус — из разряда обычного гриппа. Даже более легкая болезнь. Приведу факты. Ежедневно в мире от легочного туберкулеза умирает 3500, гепатита — 2500, СПИДа — 2500 человек. Повторяю, ЕЖЕДНЕВНО. Самый высокий показатель смертности от коронавируса в день — 400 летальных исходов. Сейчас коронавирус отступает. Показатель смертности в мире в среднем составляет 150-200 случаев. Как вы сами видите, намного меньше, нежели от туберкулеза. Так что нет оснований для паники и заявлений о «повальной болезни». Китай смог победить коронавирус, выписаны из больницы последние пациенты, страна перешла на обычный режим жизнедеятельности. Заработали все торговые точки, предприятия. Во всём мире только Швеция не стала паниковать по поводу коронавируса. Тамошние ученые провели исследование и вывели заключение о том, что смертность от обычного гриппа достигает 4 %, а от коронавируса от силы 2-3 %. Власти поверили ученым, и границы страны открыты. В Швеции идет обычная жизнь. Никто не паникует и не обвиняет власти в бездействии. Истребления никакого нет. Наоборот, Швеция остаётся в ряду государств с наименьшим распространением этого вируса. У нас же выявлено три случая заражения коронавирусом, и уже есть те, кто хочет убежать подальше в горы, лишь бы не контактировать ни с кем. Не счесть паникующих с криками «мы исчезнем, истребимся». Споры за муку, споры за листва, споры за маски...

Мы не сможем победить эту болезнь паникой и ажиотажем. Я говорил об этом и раньше. Повторяю. Главные лекарства против коронавируса — это ГИГИЕНА! ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРЯДОК! ЧЕТКОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ! САМООБЛАДАНИЕ И ВЫДЕРЖКА! КОНСОЛИДИРОВАННОСТЬ! Используя эти «лекарства» мы победим болезнь. Придем в себя! Объединимся под сводом одного тундука! (Предупреждаю, эти слова к парии [так в источнике] не имеют отношения). Мы ничего не обретем от взаимной критики, споров, поиском недостатков. Если объединимся, консолидируемся и будем поддерживать друг друга, то победа наша. Не будем об этом забывать.

Чолпонбек Абыкеев, писатель

Источник: media-center.kg