МИД призвал кыргызстанцев в РФ не ехать домой через российско-казахстанскую границу

Министерство иностранных дел обращается к гражданам Кыргызстана, находящимся в России, с просьбой воздержаться от выездов в сторону российско-казахстанской границы с намерением вернуться в домой на наземном транспорте через Казахстан.
В ведомстве сообщили, что в связи с введением в РК чрезвычайного положения до 15 апреля 2020 года и ограничением на въезд иностранных граждан транзитное пересечение ее территории также запрещено.
В случае возникновения у граждан Кыргызстана вопросов необходимо обращаться в круглосуточном режиме к сотрудникам Посольства КР в РФ по следующим контактам:
+7 (499) 238-33-04; +7 (499) 230-11-17; +7 (925) 103-29-11.
Номер «горячей линии», функционирующей в ДКС МИД КР: +996 (551) 312-000 (принимают голосовые и текстовые сообщения в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram).
Номер служебного телефона: +996 (0312) 660-811 (добавочные 109, 119).
Источник: Элгезит
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