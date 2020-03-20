(Видео) Рейд по гипермаркетам Бишкека. На полках нет муки, мало растительного масла и сахара

Городской штаб во главе с мэром столицы провели рейд по столичным супермаркетам по выявлению фактов необоснованного повышения цен на продукты.

Городской штаб во главе с мэром столицы провели рейд по столичным супермаркетам по выявлению фактов необоснованного повышения цен на продукты. В мероприятии приняли участие и представители средств массовой информации, включая редакцию Elgezit.kg.

Объектами проверки стали гипермаркеты «Глобус» и «Фрунзе». В «Глобусе» по улице Токомбаева на прилавках не оказалось муки. Практически опустевшими выглядели полки с маслом. Цена на хлеб выросла на 2 сома. На складе запасы муки были обнаружены, однако по словам администратора гипермаркета она предназначалась для местной пекарни, где производятся различные выпечки.

Городской штаб во главе с мэром столицы провели рейд по столичным супермаркетам по выявлению фактов необоснованного повышения цен на продукты. В мероприятии приняли участие и представители средств массовой информации, включая редакцию Elgezit.kg.

Объектами проверки стали гипермаркеты «Глобус» и «Фрунзе». В «Глобусе» по улице Токомбаева на прилавках не оказалось муки. Практически опустевшими выглядели полки с маслом. Цена на хлеб выросла на 2 сома. На складе запасы муки были обнаружены, однако по словам администратора гипермаркета она предназначалась для местной пекарни, где производятся различные выпечки.

— Муки было достаточно еще утром, однако весь товар разобрали, — объяснил администратор.

— Значит нужно заказывать больше! В магазине не должно быть пустых полок, — строго отчитал его мэр Азиз Суракматов. — Рассчитывайте товары так, чтобы их хватало всем покупателям! Поставки приходят вовремя?

Администратор утвердительно кивнул и рейд продолжился.

Также градоначальник обратил внимание на стоимость санитайзеров – 91 сом и 130 сомов (в зависимости от объема). По словам мэра, это дорого. Они должны стоить 65 сомов, идет рост почти в два раза.

В аптеке гипермаркета напрочь отсутствовали медицинские маски и средства для дезинфекции.

— Вот над этим всем нам нужно поработать, — заявил градоначальник. — В Бишкеке уже открылось производство медицинских масок, теперь нам нужно организовать их доставку по аптекам.

По словам других покупателей медицинских масок нету по всему городу.

— Я обошла 10 аптек, но ни в одной нету масок, — рассказала бишекечанка Ольга Тимофеева. — Говорят в этом «Глобусе» маски были, но продавались по 35 сомов. Но теперь, как видите, их и тут не осталось.

Следующим объектом стал гипермаркет «Фрунзе» по улице Баха. Там также практически отсутствовала мука. Заметно опустевшими выглядели полки сахараом и крупами.

— Вы не должны пользуясь случаем повышать цены на продукты. Горожане должны получать все в нужном объеме по приемлемым ценам, — заявил мэр Азиз Суракматов.

— 22 наименования товара мы продаем по себестоимости, — ответил управляющий «Фрунзе». — Еще 8 наименований и вовсе ниже себестоимости.

В аптеке гипермаркета также не оказалось медицинских масок и санитайзеров. По словам продавцов они были с утра и продавались по 10 сомов, однако их быстро разобрали покупатели.

Источник: Элгезит