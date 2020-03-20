В Кыргызстане выявлены еще три случая коронавируса

В Кыргызстане выявлено еще три случая коронавируса. Об этом 20 марта сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, речь идет о трех жителях Ноокатского района. Это паломники, вернувшиеся с малого хаджа из Саудовской Аравии.

«Эти люди посещали малый хадж. Ведется работа с лицами, с которыми они имели контакты. Они сейчас находятся в больнице. Получают лечение», - сказал министр.

«Я не хотел бы полностью говорить. Сейчас устанавливается полный диагноз. Сейчас у них нет симптомов», - сказал министр.

Таким образом, всего на территории Кыргызстана зарегистрированы 6 случаев. Первые три случая выявлены в Сузакском районе.

Источник: zdorovie.akipress.org