В Кыргызстане выявлены еще три случая коронавируса

В Кыргызстане выявлено еще три случая коронавируса. Об этом 20 марта сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.
По его словам, речь идет о трех жителях Ноокатского района. Это паломники, вернувшиеся с малого хаджа из Саудовской Аравии.
«Эти люди посещали малый хадж. Ведется работа с лицами, с которыми они имели контакты. Они сейчас находятся в больнице. Получают лечение», - сказал министр.
«Я не хотел бы полностью говорить. Сейчас устанавливается полный диагноз. Сейчас у них нет симптомов», - сказал министр.
Таким образом, всего на территории Кыргызстана зарегистрированы 6 случаев. Первые три случая выявлены в Сузакском районе.
Источник: zdorovie.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!