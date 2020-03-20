На Иссык-Куле зарегистрировано землетрясение силой 5 баллов

В Кыргызстане 20 марта в 06:49 произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 7 км к юго-западу от с. Каджы-Саз, в 8 км к северо-востоку от с. Туура-Суу, в 10 км к юго-западу от с. Каджы-Сай.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в сс. Каджы-Саз, Туура-Суу, Каджы-Сай – около 5 баллов, в сс. Боконбаево, Тосор, Торт-Куль, Тамга, Темир-Канат, Тон, Эшперово, Кёк-Сай, Ак-Сай – 4 балла, в сс. Конур-Олен, Тогуз-Булак, Комсомол, Дон-Талаа, Кара-Коо, Кызыл-Туу, Ала-Баш, Бар-Булак, Чон-Жаргылчак, Барскоон – 3 балла.

Источник: Кабар