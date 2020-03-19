Мир не безупречен…

Четыре дня назад в бишкекском кафе «Кайнар» прошли сорочины Айдара.

Общественность неоднозначно восприняла новость о том, что ушел в мир иной 44-летий Айдар, сын первого президента Аскара Акаева. Огорчило и то, что его придали земле в Москве, а не на родной земле. Но у сбежавшего президента должны были возникнуть такого рода проблемы. Если бы у него не было «грешков», то тело прямиком доставили бы в Кемин и придали земле. Но…

Четыре дня назад в бишкекском кафе «Кайнар» прошли сорочины Айдара. Судя по словам присутствовавших аксакалов, на поминки пришли дочери Акаева – Бермет и Саадат. В Кыргызстан прибыла и вдова Айдара Саадат, с детьми. Кажется, кыргызская земля дороже золота. Соратники, единомышленники Аскара Акаева, его родственники разделили горе. Мы чувствуем, как Аскар и его супруга Майрам тоскуют по родной земле, хотят вдохнуть воздух нашей земли, пройтись по чудесным долинам Ала-Тоо? Стоит ли скрывать, что такой горький урок извлекли и младшие братья, сыновья Курманбека Бакиева? По сравнению с ними, высоки шансы у Алмазбека Атамбаева, который на протяжении шести лет проработал для народа. Он не примерил на себе образ зайца и не сбежал. Проявил упорство, смелость и любовь к родине. Мир не безупречен…

Источник: газета «Ачык Соз» №5 от 19.03.2020 / стр. 3