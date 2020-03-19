Арстан Алай – проклятый Богом пустомеля…

Нурлан Мотуев сильно раскритиковал Арстана Алая, назвав его пустомелей. «Да провалится под землю Арстан Алай.

Разве он человек? Он называет себя богом. Он не в своем уме, типичный пустомеля», — сказал Нурлан Мотуев. Кроме того, «угольный король» объяснил, почему в последнее время он пропал из виду. По его словам, он осужден и в данное время должен появляться в колонии-поселении и отмечаться. Соответственно, поведение у него должно быть образцовым.

Источник: газета «Кабар Инфо» №8 от 19.03.2020 / стр. 11