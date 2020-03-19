Арстан Алай: «Ждет несчастье тех, кто перешагнул через кыргызов и отправился на хадж в Аравию»

Я слышал, что коронавирус обнаружили у трех человек, вернувшихся с паломничества.

— Братишка Арстан, ты говорил, что кыргызы не заразятся коронавирусом. Но произошло обратное…

— Я слышал, что коронавирус обнаружили у трех человек, вернувшихся с паломничества. Я на протяжении многих лет говорю: «Не езжайте на паломничество в Аравию, перешагнув головы кыргызов, иначе вас жду неприятности». Я получил такой сигнал со Вселенной. Особенно активно об этом говорил два последних года. Когда у меня спрашивали о коронавирусе, я говорил: «Заболеют люди из трех сфер жизни. Когда ген человека пережил многое и эволюционировал, он начинает выделять токсичные вещества и энергию. В первую очередь заболеют верующие».

— Почему верующие?

— Они зажатые. Находятся в стрессе, они привыкли к тому, что все повторяется изо дня в день. Вторая категория – зомби, зависимые от техники. Например, есть люди, которые остаются под впечатлением от просмотра фильма, голова у них перестает работать. Испытывая странные ощущения и головокружение. Вот такие люди и сталкиваются с болезнью.

— А третий тип?

— Старый быт мужчин и женщин. Инь-янь. Я говорю о давних временах. Требуется много времени, чтобы объяснить. Придет время, все станет ясно.

— Но ты говорил, что кыргызы не заболеют…

— Да, кыргызы не будут болеть. Кыргыз не опустится до первичных инстинктов, кыргыз не уйдет с головой в религию. Кыргыз говорит: «Неси, поедим». Если у него спросят: «А что оставишь на завтра?» Кыргыз ответит: «А что будет завтра – поживем, увидим».

— Что будет с коронавирусом?

— Эта болезнь никуда не денется много лет. Никто не сможет остановить. Во-первых, нужно добиться роста самосознания человечества. Во-вторых, нужно вывести людей из эмоционального состояния. В-третьих, есть люди, которые говорят, что они исцелились. Они должны делиться энергией через эфир. А эти больше походят на арабов, чем на кыргызов. Они подталкивают или привлекают кыргызов к несуществующему. Таков закон Вселенной. Эта болезнь сотворена не кыргызами. Она пришла извне. Я здесь не виноват.

— Кто виноват?

— Правительство виновато. Могли бы взять на карантин прибывших! Надо было проверить всех 600 человек. Поэтому я не устаю говорить: «Сезон этой власти подошел к концу. Пожалейте народ».

Источник: газета «Азия news» №11 от 19.03.2020 / стр. 2