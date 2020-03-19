(Видео) Депутат Момбеков: Кыргызов от коронавируса спасет бешбармак и хорошее настроение

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат ЖК КР Рыскелди Момбеков высказал свое мнение о пандемии коронавируса.

— Я вижу что правительство делает хорошие шаги для борьбы с коронавирусом. Но мы не должны впадать в панику и не делать из этого политику. — заявил нардеп. — Кыргызы в своей жизни видели испытания гораздо серьезнее чем эти. Кыргызы не проигривали не то что китайскому вирусу, кыргызы не проигрывали самому Китаю.

На Юго-Востоке Азии в месяц от гепатита умирают 800 тысяч человек. А в мире от коронавируса умерло всего лишь 8 тысяч человек. Поэтому неправильно создавать панику в стране, закупать муку мешками. Кыргызов спасет не китайская маска, а кыргызская марка. Ведь кыргызский народ силен генетически, силен духом. Вот это спасет кыргызов. Что сейчас нам нужно. Сильный иммунитет и хорошее настроение. А чтобы иммунитет был сильным нужно есть традиционную кыргызскую еду, например бешбармак. Вот так мы и победим все трудности. Также нужно рассмотреть вопрос о переносе выборов. В мире запретили все крупные спортивные мероприятия, чемпионат Европы по футболу, Олимпиаду. Неужели не можем отменить выборы?

Источник: Элгезит