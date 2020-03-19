 (Видео)   «Нам что, каждого домой за руку отводить?!». Мэр Оша отругал горожан за то, что те не сидят дома во время карантина

Таалайбек Сарыбашев с возмущением напомнил гражданам, что это не каникулы, а карантин
Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев во время обхода рынков отругал горожан за то, что не находятся дома во время карантина.
Он возмутился беспечностью родителей, которые должны следить за своими детьми и не выпускать их на улицу.
- Школьникам каникулы дали, но их никто не контролирует, - возмутился градоначальник. - Это не каникулы, а карантин! Понимаете? Нужно сидеть дома. А вы вместо этого на улице находитесь и празднуете, будто той какой-то. Нам что, каждого из вас домой за руку отводить? Не выходите из дома, не выпускайте детей и стариков.
Источник: Вести
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