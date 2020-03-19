Японское лекарство от гриппа оказалось эффективным для лечения COVID-19

Лекарство под названием фавипиравир, произведенное компанией Fujifilm Toyama Chemical, названо эффективным средством от коронавируса после клинических испытаний.

Об этом пишет nat-geo.ru.

Чжан Синьминь, представитель китайского министерства науки и техники, отметил, что фавипиравир, разработанный для лечения новых штаммов гриппа, дал обнадеживающие результаты в клинических испытаниях с участием 340 пациентов с коронавирусом в Ухане и Шэньчжэне.

«Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении», — Чжан Синьминь.

Анализы пациентов, использовавших лекарство в Шэньчжэне, давали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19 в среднем через четыре дня после постановки диагноза. Это намного быстрее, чем медиана в 11 дней для тех, кто не принимал фавипиравир.

Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, которых лечили фавипиравиром, по сравнению с 62%, в чьем лечении препарат не применялся.

Fujifilm Toyama Chemical разработала фавипиравир, также известный как Авиган, в 2014 году. После заявления китайского министра акции компании выросли на 14,7% за один день торгов.

Однако источник в министерстве здравоохранения Японии, на которого ссылается The Guardian, предполагает, что лекарство не так эффективно для людей с более тяжелыми симптомами. «Мы давали Авиган 70-80 пациентам, но, похоже, он не работает так же хорошо, когда вирус уже размножился», — отмечает источник.

В 2016 году правительство Японии предоставило фавипиравир в качестве экстренной помощи для борьбы со вспышкой вируса Эбола в Гвинее. Лекарство нуждается в одобрении правительства для полномасштабного применения на пациентах с COVID-19, так как первоначально оно было предназначено для лечения гриппа. Ожидается, что препарат может быть одобрен в мае.

Источник: Кабар