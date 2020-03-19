COVID-19 в КР: В аптеках страны отпускают в один руки по 3 медмаски

Многие страны запретили экспорт масок в другие страны и антисептических средств.
Как сообщает Республиканский штаб, в Кыргызстане налажено местное производство масок.
За 17-18 марта по всей республике было доставлено 630 тыс. масок.
Дефицит создается из-за чрезмерного приобретения их гражданами в большом количестве.
На сегодня установлен лимит на отпуск не более 3 штук масок в одни руки, по установленной цене - 10 сом.
Источник: Кабар
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