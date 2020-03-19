COVID-19 в КР: В аптеках страны отпускают в один руки по 3 медмаски

Многие страны запретили экспорт масок в другие страны и антисептических средств.

Как сообщает Республиканский штаб, в Кыргызстане налажено местное производство масок.

За 17-18 марта по всей республике было доставлено 630 тыс. масок.

Дефицит создается из-за чрезмерного приобретения их гражданами в большом количестве.

На сегодня установлен лимит на отпуск не более 3 штук масок в одни руки, по установленной цене - 10 сом.

Источник: Кабар