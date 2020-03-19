В Бишкеке закрывают рынок Орто-Сай

Сообщается, что карантин объявили на месяц

В Бишкеке Орто-Сайский рынок закрывают на месяц из-за коронавируса. Об этом Vesti.kg сообщили работники базара.

Отмечается, что карантин объявили на месяц.

- Администрация рынка сегодня сообщила, что торговые точки закрываются на месяц, - сказали предприниматели. - Люди пишут заявление, чтобы нас не закрывали. Мы обрабатываем рабочие места и соблюдаем меры безопасности.

Источник: vesti.kg