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(Видео) В Сузаке идет полная дезинфекция территории 

На всех улицах Сузакского района Джалал-Абадской области началась полная дезинфекция.

Об этом сообщают местные жители.

Дезинфекция проводится на пожарных машинах с распылением спецсредств.

Напомним, что накануне, 18 марта, по распоряжению главы Сузакской районной администрации Эрмекбая Омошева в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Согласно распоряжению, на период действия ЧС вводятся следующие меры и временные ограничения:

усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
приостановка деятельности объектов с массовым скоплением людей;
ограничение на въезд на территорию Сузакского района, а также на выезд с территории района всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.

Источник: reporter.kg

           

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