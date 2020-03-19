(Видео) В Сузаке идет полная дезинфекция территории

На всех улицах Сузакского района Джалал-Абадской области началась полная дезинфекция.

Об этом сообщают местные жители.

Дезинфекция проводится на пожарных машинах с распылением спецсредств.

Напомним, что накануне, 18 марта, по распоряжению главы Сузакской районной администрации Эрмекбая Омошева в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Согласно распоряжению, на период действия ЧС вводятся следующие меры и временные ограничения:

усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

приостановка деятельности объектов с массовым скоплением людей;

ограничение на въезд на территорию Сузакского района, а также на выезд с территории района всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.

Источник: reporter.kg